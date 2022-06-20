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Бывшему главе района Белгородской области дали 11 лет колонии за взятки

Бывшему главе района Белгородской области дали 11 лет колонии за взятки и хранение оружия

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Бывшему главе Белгородского района Белгородской области Анатолию Попкову дали 11 лет колонии строгого режима за взятки и незаконное хранение оружия. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщает ТАСС.

По данным издания, уголовное дело направила в суд Генеральная прокуратура России в декабре 2020 года. Попков обвинялся в получении взяток на сумму более 24 миллионов рублей. Следствие полагает, что в 2018 и 2019 годах Попков неоднократно получал взятки от представителей юридических лиц за выдачу разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию зданий и сооружений на территории Белгородского района области.

При задержании у фигуранта были изъяты две единицы огнестрельного оружия и боеприпасы; каких-либо документов на оружие россиянин предоставить не смог.

Помимо срока в 11 лет, Попков по решению суда лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, в течение пяти лет.

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