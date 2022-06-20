России предрекли экономическое развитие из-за ослабевания неоколониализма Запада

Политолог Джаралла заявил, что российская экономика развернется в сторону Азии и Африки

Политолог Владимир Джаралла в интервью изданию «Украина.ру» рассказал о провале действий Европы и США, в результате которого Россия получила шанс на развитие. Он предрек, что страна не упустит данную возможность и выстроит новую мощную экономику.

«Прежде всего, это то, что Россия продолжит сохранять курс на открытую экономику, ни в коем случае не запирая себя в режиме псевдосамообеспечения, который приведет только к историческому опозданию», — заявил эксперт.

Он отметил, что в российская экономика будет развиваться в иных направлениях — произойдет разворот в сторону Азии и развивающихся странах африканского континента. Также, по словам Джараллы, западная система неоколониализма начала заметно ослабевать, в связи чем у России появилась возможность самостоятельно развиваться наравне с другими государствами.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, что российская экономика останется рыночной. Экономист добавил, что на завтраке Сбербанка обсуждалось, что именно частный сектор быстрее реагирует на события и оперативнее адаптируется.