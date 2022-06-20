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Кудрин раскрыл будущее экономики России

Глава Счетной палаты Кудрин заявил, что экономика России останется рыночной
Алексей Кудрин

Алексей Кудрин . Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал, какой станет экономика России в будущем. Об этом он высказался в интервью ТАСС.

Кудрин раскрыл будущее экономики России и заявил, что она останется рыночной. Он подчеркнул, что придерживается своего прежнего взгляда на этот вопрос.

«Я абсолютно остаюсь на тех же позициях, что и раньше. И сейчас современная ситуация, она не изменила базовые, фундаментальные принципы российской экономики. Мы остаемся рыночной экономикой, у нас остается частный сектор», — подчеркнул он.

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Экономист добавил, что на завтраке Сбербанка обсуждалось, что именно частный сектор быстрее реагирует на события и оперативнее адаптируется. Это связано с тем, что он «решения принимает здесь и сейчас, а не в трудных бюрократических процедурах государственных органов или государственной компании»

«Это всем известно, что, будь то западная экономика или новая экономика, они тогда более эффективны, когда они более адаптивны и гибки, а это частный сектор», — заключил Кудрин.

Ранее Кудрин назвал срок подготовки стратегии новой экономики России. По его словам, для реализации этой задачи правительству потребуется еще два-три месяца.

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Марина Совина
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