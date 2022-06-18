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Кудрин назвал срок подготовки стратегии новой экономики России

Глава СП Кудрин заявил о двух-трех месяцах для подготовки стратегии новой экономики России

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Правительству потребуется еще два-три месяца, чтобы сформулировать среднесрочные правила и стратегии новой экономики. Об этом РБК заявил глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин.

Чиновник рассказал, что лично участвовал в обсуждениях новой программы развития на ближайшие три года в условиях санкционного давления со стороны западных стран. Среди прочего, по его словам, решается вопрос, как провести перераспределение ресурсов.

Также Кудрин назвал «вполне адекватными» уже принятые оперативные антикризисные меры. При этом он посетовал на то, что «ресурсов не так много, как хотелось бы», а запросов у бизнеса много.

17 июня президент Владимир Путин заявил, что часть российских компаний испытывают проблемы из-за западных санкций, но рестрикции открывают новые возможности для развития экономики страны. Он заметил, что это стимулирует построение экономики, обладающей разносторонним потенциалом.

Ранее The Wall Street Journal пришла к выводу, что санкции стран Запада не причинили России достаточного экономического ущерба. Отмечалось, что Москва смогла компенсировать негативный эффект от санкций за счет высокой прибыли от экспорта дорогостоящих энергоносителей.

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Марина Совина
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