В США заявили о недостаточном ущербе России от санкций Запада

WSJ: санкции стран Запада пока не причинили России достаточного экономического ущерба

Санкции стран Запада пока не причинили России достаточного экономического ущерба. К такому выводу пришли в статье обозреватели издания США The Wall Street Journal (WSJ) Георгий Канчев и Пол Хэннон.

Авторы материала заявили, что Москва смогла компенсировать негативный эффект от санкций за счет высокой прибыли от экспорта дорогостоящих энергоносителей. По их словам, российская сторона по-прежнему каждый день зарабатывает «сотни миллионов долларов» на продаже нефти и газа за границу.

Журналисты отметили, что западные рестрикции не смогли стимулировать Россию вернуться за стол переговоров по ситуации на Украине. Напротив, по их мнению, Москва может оказывать давление на страны Европы, которые зависят от поставок российских энергоресурсов.

Ранее стало известно, что африканские страны возложили ответственность на Запад за начало мирового продовольственного кризиса. В частности, страны обвинили антироссийские санкции в начале продовольственной катастрофы. Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) пишет, что на этом фоне в Африке растет гнев и недоверие к Западу.