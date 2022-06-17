Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США заявили о недостаточном ущербе России от санкций Запада

WSJ: санкции стран Запада пока не причинили России достаточного экономического ущерба

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Санкции стран Запада пока не причинили России достаточного экономического ущерба. К такому выводу пришли в статье обозреватели издания США The Wall Street Journal (WSJ) Георгий Канчев и Пол Хэннон.

Авторы материала заявили, что Москва смогла компенсировать негативный эффект от санкций за счет высокой прибыли от экспорта дорогостоящих энергоносителей. По их словам, российская сторона по-прежнему каждый день зарабатывает «сотни миллионов долларов» на продаже нефти и газа за границу.

Журналисты отметили, что западные рестрикции не смогли стимулировать Россию вернуться за стол переговоров по ситуации на Украине. Напротив, по их мнению, Москва может оказывать давление на страны Европы, которые зависят от поставок российских энергоресурсов.

Ранее стало известно, что африканские страны возложили ответственность на Запад за начало мирового продовольственного кризиса. В частности, страны обвинили антироссийские санкции в начале продовольственной катастрофы. Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) пишет, что на этом фоне в Африке растет гнев и недоверие к Западу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Названы тайные требования Европы к Зеленскому
Ольга Бузова надолго покинула Россию
Москвичи массово передумали покупать жилье
Минобороны подтвердило факт крушения Су-25 в Белгородской области
В США заявили о недостаточном ущербе России от санкций Запада
Названы города-хозяева чемпионата мира по футболу 2026 года
Адвокат осужденного наемника в ДНР сообщила об альтернативе смертной казни
Путешествие мечты обернулось для молодоженов кошмаром по вине авиакомпании
ФСБ задержала в Крыму личного охранника организатора энергоблокады полуострова
В Кремле допустили столкновение армий Турции и Сирии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.