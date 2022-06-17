Страны Африки обвинили Запад в продовольственном кризисе

FAZ: страны Африки обвинили Запад и его санкции в начале продовольственного кризиса

Африканские страны возложили ответственность на Запад за начало мирового продовольственного кризиса. Об этом пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Авторы материала отметили, что сейчас в Африке наблюдается гнев и недоверие к Западу. В частности, страны обвинили антироссийские санкции в начале продовольственной катастрофы.

«Аргументация России находит широкий отклик в Африке. Санкции Запада упоминаются Саллом и президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в качестве причины [продовольственного] кризиса», — подчеркивается в статье.

При этом заявления Москвы о готовности экспортировать зерно усиливают ее положительный имидж. Отношения России и Африки сохраняются, что доказывает визит президента Сенегала и председателя Африканского союза Маки Салла в российскую столицу. По мнению журналистов FAZ, санкции против банков сделали почти немыслимой импорт пшеницы и удобрений из России.

Ранее ООН пригрозила миру дефицитом зерновых культур из-за роста цен на удобрения. С таким заявлением выступил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш