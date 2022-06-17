Путин указал на проблемы российских компаний из-за санкций

Путин заявил, что часть российских компаний испытывают проблемы из-за западных санкций

Часть российских компаний испытывают проблемы из-за западных санкций, но рестрикции открывают новые возможности для развития экономики страны, заявил президент Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Трансляцию в своем YouTube-канале ведет «Комсомольская правда».

«Санкционные ограничения поставили перед страной много непростых задач. Часть предприятий продолжают испытывать проблемы с комплектующими, целый ряд технологических решений стали недоступны для наших компаний, нарушена логистика. Но с другой стороны, все это открывает для нас новые возможности», — сказал глава государства.

Путин заметил, что это стимулирует построение экономики, обладающей разносторонним потенциалом.

Ранее американское издание The Wall Street Journal (WSJ) пришло к выводу, что санкции стран Запада не причинили России достаточного экономического ущерба. Отмечалось, что Москва смогла компенсировать негативный эффект от санкций за счет высокой прибыли от экспорта дорогостоящих энергоносителей.

15 июня постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что Евросоюз не готов к вводу седьмого пакета санкций против Москвы. Он отметил, что седьмой пакет может быть только газовым, но западные страны к этому не готовы.