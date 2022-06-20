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Врач сообщила россиянам о скрытых симптомах сахарного диабета

Врач Романенко: на фоне диабета у человека могут появляться высыпания на коже

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Врач-терапевт Татьяна Романенко сообщила россиянам о скрытых симптомах, которые могут указывать на развитие сахарного диабета. В интервью для «Москвы-24» она объяснила, как определить повышенный уровень сахара в крови и когда нужно обращаться к врачу.

Терапевт утверждает, что существует несколько неочевидных признаков, по которым можно определить повышенный уровень сахара в крови. В первую очередь Романенко советует обратить внимание на состояние органов мочеполовой системы. «Нужно обратить внимание на зуд, регулярные воспалительные заболевания со стороны половых органов. Это очень часто связано с повышением уровня глюкозы в крови», — объяснила она.

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Кроме того, врач отмечает, что при повышенном сахаре в крови на фоне сахарного диабета у человека могут появляться гнойные высыпания на коже, слабость и астения. Если игнорировать сигналы организма, то сахарный диабет может привести к осложнениям, предостерегла она. «Осложнение сахарного диабета — это уже боли в мышцах, онемение пальцев на ногах и на руках, то есть такое бегание мурашек. Это все тоже может быть симптомами сахарного диабета», — предупредила Татьяна Романенко. При появлении подобных симптомов она советует обратиться к врачу и сдать анализ крови.

Ранее врач запретила россиянам есть несколько продуктов летом. Она посоветовала заменить кофе и газировки на домашние напитки из трав.

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Елена Матвиенко
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