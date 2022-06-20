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Отправившийся на прогулку в джунгли турист исчез при странных обстоятельствах

57-летний британец отправился в поход в джунгли на Сейшельских островах и пропал без вести

Фото: David Keyton / AP

Власти Сейшельских островов признали британского туриста, который исчез в джунглях при странных обстоятельствах, погибшим. Об этом пишет Daily Mail.

57-летний адвокат британской юридической фирмы Питер Клемент (Peter Clement) отправился в отпуск на Сейшелы, чтобы отметить свой выход на пенсию. 15 мая мужчина пошел на прогулку в джунгли по тропе Гранд-Барб, которая проходит по горной местности островов, и пропал без вести. Его поиски продолжались три недели — к спасательной операции были привлечены вертолеты, лодки и дроны, однако никаких следов путешественника так и не обнаружили.

По данным полиции, все документы и личные вещи туриста были найдены нетронутыми в его номере в отеле. Учитывая сохранявшиеся плохие погодные условия в данной местности и сложность маршрута (густой тропический лес, немаркированные тропинки), власти островов признали, что надежда найти британца живым крайне мала.

Юридическая фирма, в которой Клемент проработал более 30 лет, опубликовала на своем сайте новость о гибели сотрудника и принесла соболезнования семье британца.

Ранее в октябре 2021 года сообщалось о 8-летнем мальчике, который пропал при загадочных обстоятельствах во время семейного отпуска. Отмечалось, что туристы отдыхали в кемпинге у водопада. Спустя некоторое время после исчезновения ребенка, его отец нашел свитер сына под камнем.

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Дарья Рыбак
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