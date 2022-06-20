В России начали брать плату за сим-карты

«Ъ»: мобильные операторы России начали брать плату за сим-карту при заключении контракта

Крупнейшие мобильные операторы России начали брать плату за сим-карту при заключении контракта на услуги связи. Об этом сообщает «Коммерсант».

Так, у операторов «МегаФон» и Yota стоимость сим-карты составляет 50 рублей. При подключении нового абонента эта сумма будет списываться из первоначального взноса на активацию номера. Там объяснили, что изменения обусловлены увеличением затрат компании на предоставление услуг и сохранением высокого качества связи.

Как рассказал гендиректор TelecomDaily Денис Кусков, на данный момент себестоимость сим-карты для оператора составляет около 0,8 евро. По данным источника издания, в июне этот показатель вырос на 250 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К сентябрю рост стоимости может составить 420 процентов.

В марте Минцифры рекомендовало мобильным операторам отказаться от безлимитных тарифов. Из-за неопределенности с поставками телекоммуникационного оборудования операторам рекомендовано сократить объемы интернет-трафика для абонентов, в том числе в существующих тарифных предложениях.

ГОРОД ЗДОРОВЬЯ



