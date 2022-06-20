Врачи нашли в желудке пациента 233 посторонних предмета

Metro: хирурги в Турции извлекли из желудка мужчины монеты, батарейки и саморезы

Врачи в Турции извлекли из желудка мужчины гвозди, камни, осколки стекла и другие посторонние предметы. Об этом сообщает Metro.

Бурхан Демир привез своего младшего брата в больницу с жалобами на боль в животе. Когда врачи провели эндоскопию, ультразвуковое сканирование и рентген, то они обнаружили в желудке 35-летнего мужчины 233 посторонних предмета.

В частности, внутри пациента нашли монеты, батарейки, магниты, гвозди, саморезы, осколки стекла и камни. Хирурги провели операцию, в ходе которой извлекли предметы. Один из врачей, доктор Биничи, рассказал: «Во время операции мы увидели, что один из двух гвоздей проткнул стенку желудка. В толстой кишке были два куска металла и два камня разных размеров. Мы полностью вычистили желудок», — подчеркнул он.

Врач отметил, что подобная ситуация редко встречается у взрослых. Как правило, посторонние предметы проглатывают дети. «Среди взрослых такое поведение встречается у пациентов с психическими отклонениями, заключенных или жертв насилия», — пояснил Биничи.

Расстройство пищевого поведения, при котором пациент глотает предметы не предназначенные для еды, называется пика или аллотриофагия и чаще всего наблюдается у беременных женщин и детей. Обычно оно является одним из симптомов железодефицитной анемии, при которой в организме нарушается функция синтеза гемоглобина из-за дефицита железа. Кроме того, аллотриофагией могут страдать люди и с расстройствами психики и аутизмом.

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