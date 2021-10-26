Юноша решил излечиться от любви поедать грязь и съел 16 зубных щеток и гвоздь

Врачи извлекли из желудка любящего есть землю подростка 16 зубных щеток и гвоздь

Подросток из индийского штата Уттар-Прадеш попал в больницу после того, как съел 16 зубных щеток и семисантиметровый гвоздь, чтобы излечиться от любви есть грязь. Об этом сообщает издание New York Post.

14-летний Хариш Деви решил проглотить предметы после того, как знахарь сказал ему, что такой способ поможет ему вылечиться от пристрастия поедать землю. Семья любящего необычные перекусы юноши сочла, что зубные щетки и гвоздь помогут изгнать дух, который якобы им овладел.

После поедания предметов у Деви сильно заболел живот. Подростка доставили в больницу. Врачи в ходе экстренной операции извлекли из желудка пациента инородные предметы.

На записи видно, как юноша лежит в кровати рядом с окровавленными предметами. На рентгеновском снимке виден длинный гвоздь, который остался в его желудке.

После операции состояние Деви улучшилось. Врачи надеются, что мальчик полностью восстановится после произошедшего.

Неизвестно, почему некоторые люди испытывают тягу к поеданию почвы, хотя это может быть вызвано болезнью пика — непреодолимым желанием поедать несъедобные предметы. Пристрастие Деви к грязи также могло быть проявлением геофагии — практики, при которой люди едят грязь или глину в надежде облегчить проблемы с желудком, такие как пищевое отравление.

Поедание земли называется геофагией, или землеедением, и распространено во многих странах. В Габоне, Камеруне и Экваториальной Гвинее едят глинистый минерал каолинит, приправленный перцем и кардамоном. В Гаити утоляют голод пирожками из грязи с солью и овощами. Индонезийское блюдо ампо пекут из почвы с рисовых полей. Чаще всего землей питаются женщины, особенно во время беременности.

Страдающие от этой привычки люди могут занести в организм тяжелые металлы, вредоносные микробы и паразитов.

Ранее сообщалось, что в городе Асуан в Египте врачи изъяли кнопочный телефон из желудка мужчины. Пациент признался врачам, что проглотил устройство полгода назад и стеснялся обратиться за помощью, хотя все это время страдал от боли.