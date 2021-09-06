Мужчина целиком проглотил Nokia 3310 и выжил

Врачи в Приштине, Косово, извлекли из желудка пациента проглоченный им мобильный телефон Nokia 3310. Об этом сообщает британское издание Metro.

33-летний мужчина, чье имя не сообщается, проглотил мобильный телефон модели Nokia 3310. Гаджет застрял в желудке и оставался там четыре дня. Жизнь мужчины оказалась в опасности, так как из аккумулятора телефона могла вытечь едкая кислота. Мужчина начал испытывать сильнейшую боль и обратился в больницу.

Руководитель медицинской бригады Скендер Теляку опубликовал в Facebook рентгеновские снимки пациента и фотографии извлеченного устройства.

Врачи удалили мобильный телефон, не прибегая к полостной операции. Они достали устройство при помощи эндоскопа, разделив его на три части. Теляку подчеркнул, что вмешательство прошло без осложнений.

При каких обстоятельствах мужчина проглотил телефон, не уточняется.

Ранее сообщалось, что турист из Голландии в Барселоне, Испания, случайно проглотил ключи от автомобиля и умер, так как не смог объясниться с иностранцами. Прибывшие на место парамедики удалили инородный предмет и смогли стабилизировать состояние туриста, но позже мужчина скончался в больнице.