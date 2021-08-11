Мужчина проглотил ключи от машины, не сумел объясниться с иностранцами и умер

Турист из Голландии в Барселоне, Испания, случайно проглотил ключи от автомобиля и умер, так как не смог объясниться с иностранцами. Об этом сообщает издание Daily Mail.

37-летний мужчина, чье имя неизвестно, случайно проглотил ключи от машины, когда отдыхал в Барселоне вместе с семьей. Он зашел в торговый центр и обратился за помощью, но охранники не смогли понять, что он говорит.

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Неизвестно, почему именно сотрудники магазина не смогли понять мужчину: потому, что он объяснялся на голландском языке, или так как он вовсе не мог говорить из-за того, что проглотил ключи. Охранники рассказали, что мужчина выглядел оживленным и взволнованным. Они сначала попросили его выйти, так как он вел себя неадекватно, а затем выгнали его из торгового центра, когда он отказался уйти самостоятельно.

Голландец упал перед входом в торговый центр. Только тогда охранники вызвали врачей и попытались оказать ему первую помощь. Они обнаружили, что в горле мужчины застряли ключи от автомобиля.

Прибывшие на место парамедики удалили инородный предмет и смогли стабилизировать состояние туриста, но позже мужчина скончался в больнице.

Каким образом голландец проглотил ключи, неизвестно. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего. Местные власти оказывают поддержку семье погибшего и поставили в известность руководство города и голландское консульство.

Ранее сообщалось, что водитель из американского штата Огайо подавился пакетом с наркотиками, который таким образом пытался скрыть от остановившего его на дороге полицейского. Мужчина извинился перед сотрудником правоохранительных органов и признался, что проглотил пакет с марихуаной.

