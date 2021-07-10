Водитель подавился пакетом с наркотиками и был спасен полицейским

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Водитель из американского штата Огайо подавился пакетом с наркотиками, пытаясь скрыть его от стража порядка, который остановил нарушителя на дороге. Мужчина начал задыхаться и был спасен полицейским, пишет издание TMZ.

Офицер Чарльз Хоскин остановил Стефана Элаша за превышение скорости и не пристегнутый ремень безопасности. Тогда он увидел, что человек за рулем испытывает трудности с дыханием. Правоохранитель вытащил его из машины, несколько раз ударил по спине, чтобы освободить горло. Это не помогло, тогда сотруднику полиции пришлось приподнять его и сжать грудную клетку, чтобы автомобилист мог выплюнуть инородный предмет.

Водитель признался, что проглотил пакет с марихуаной и принес извинения полицейскому. Прибывшие медики констатировали, что с мужчиной все в порядке. Он получил сразу три наказания — за превышение скорости, ремень и хранение наркотиков.

Ранее мальчик из города Уистон, Великобритания, получил странный подарок на день рождения и помог наказать торговцев наркотиками. Британцы Джек Джонс (Jack Jones) и Исаак Расмуссен (Issac Rasmussen) организовали канал поставки наркотиков из Нидерландов несколько лет назад. Запрещенные вещества упаковывали в коробки из-под детского конструктора. Одна из таких упаковок попала к соседке, которая и принесла ее на детский праздник.

