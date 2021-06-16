Ребенок получил странный подарок и помог наказать наркоторговцев

Мальчик из города Уистон, Великобритания, получил странный подарок на день рождения и помог наказать торговцев наркотиками. Об этом сообщает Daily Star.

Британцы Джек Джонс (Jack Jones) и Исаак Расмуссен (Issac Rasmussen) организовали канал поставки наркотиков из Нидерландов несколько лет назад. Запрещенные вещества упаковывали в коробки из-под детского конструктора Lego Duplo и переправляли в Англию с помощью частной курьерской службы. Полиция вышла на след наркоторговцев летом 2020 года.

Посылки приходили в том числе на адрес самого Расмуссена, однако некоторые забирала его соседка, когда самого преступника не было дома. Так как мужчина находился в бегах с начала расследования, дома у соседки скопилось несколько коробок Lego.

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В сентябре 2020-го гости к ней зашла знакомая и пожаловалась, что ей нечего подарить на день рождения сыну подруги. Не знавшая о том, что участвует в преступной схеме, соседка Расмуссена предложила знакомой взять один из наборов.

Когда именинник открыл подарок, внутри оказался плотно упакованный в фольгу и целлофан пакет с белым веществом. Эксперты установили, что женщина принесла на детский праздник килограмм чистого кокаина.

Сбор улик и розыск преступников занял еще несколько месяцев. В итоге Джонса задержали 2 декабря 2020 года в аэропорту Манчестера, а Расмуссена — на следующий день в графстве Бедфордшир. 15 июня суд приговорил Джонса к 16 годам тюрьмы, а Расмуссена — к 10. Среди обвинений значилось и угроза здоровью ребенка.

Ранее сообщалось, что житель английского города Тэтчем, графство Беркшир, купил на аукционе подержанный автомобиль и нашел девять упаковок героина. При осмотре машины он обнаружил в багажнике и отсеке для запасного колеса запечатанные пакеты с наркотиками.