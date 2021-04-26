Бизнесмен нашел девять упаковок героина в купленной на аукционе машине

Житель английского города Тэтчем, графство Беркшир, купил на аукционе подержанный автомобиль и нашел девять упаковок героина. Об этом сообщает издание The Sun.

29-летний бизнесмен Ричард Лукач (Richard Lukacs) выкупил хетчбэк SEAT Ibiza за 500 фунтов стерлингов (52 тысячи рублей) для тюнинга. При осмотре машины он обнаружил в багажнике и отсеке для запасного колеса запечатанные пакеты с наркотиками.

«Со мной была двухлетняя дочь, так что мне приходилось отвлекать ее, — рассказывает британец. — Я позвонил в полицию, но они отказались приезжать. В итоге я проехал несколько километров до участка с наркотиками класса А. Я был в шоке».

Организаторы аукциона, на котором Лукач приобрел автомобиль, утверждают, что перед продажей машину тщательно проверили. Полиция разбирается в деталях произошедшего.

Ранее сообщалось, что в американском штате Северная Каролина девочка принесла в школу 260 граммов кокаина. Поиски владельца наркотиков привели к аресту 27-летней Шэрай Бектон (Sharae Becton), предположительно, матери школьницы.