Мужчина проглотил телефон и полгода проходил с ним в животе

Мужчина съел мобильный телефон, полгода страдал от боли и стеснялся обратиться к врачам

В городе Асуан в Египте врачи изъяли кнопочный телефон из желудка мужчины. Об этом пишет Daily Mirror.

Египтянин обратился к врачам Асуанской университетской больницы с жалобами на боли в животе. В ходе комплексного осмотра мужчине сделали рентген, который показал, что в его желудке находится целый мобильный телефон.

Материалы по теме Выживший Жена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить Какая нелепая смерть Самые яркие кандидаты на премию Дарвина

Пациент признался врачам, что проглотил устройство полгода назад и стеснялся обратиться за помощью, хотя все это время страдал от боли. Он надеялся, что телефон выйдет из организма естественным путем, но этого так и не произошло. Инородный объект не давал съеденному нормально проходить и перевариваться, что и вызывало болезненные ощущения.

Египтянина прооперировали и изъяли телефон. О состоянии здоровья мужчины не сообщается, но предполагается, что он полностью поправится. Причина, по которой он решил съесть телефон, неизвестна.

Ранее сообщалось, что врачи в Приштине, Косово, извлекли из желудка пациента проглоченный им мобильный телефон Nokia 3310. Гаджет застрял в желудке и оставался там четыре дня.