Мужчина проглотил телефон и полгода проходил с ним в животе

В городе Асуан в Египте врачи изъяли кнопочный телефон из желудка мужчины. Об этом пишет Daily Mirror.
Египтянин обратился к врачам Асуанской университетской больницы с жалобами на боли в животе. В ходе комплексного осмотра мужчине сделали рентген, который показал, что в его желудке находится целый мобильный телефон.
Пациент признался врачам, что проглотил устройство полгода назад и стеснялся обратиться за помощью, хотя все это время страдал от боли. Он надеялся, что телефон выйдет из организма естественным путем, но этого так и не произошло. Инородный объект не давал съеденному нормально проходить и перевариваться, что и вызывало болезненные ощущения.
Египтянина прооперировали и изъяли телефон. О состоянии здоровья мужчины не сообщается, но предполагается, что он полностью поправится. Причина, по которой он решил съесть телефон, неизвестна.
Ранее сообщалось, что врачи в Приштине, Косово, извлекли из желудка пациента проглоченный им мобильный телефон Nokia 3310. Гаджет застрял в желудке и оставался там четыре дня.