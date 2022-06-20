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Россиянин попытался сжечь падчерицу на дне рождения жены

Житель Ленобласти облил бензином возле костра 19-летнюю падчерицу на дне рождения жены

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Житель Ленинградской области на праздновании дня рождения жены облил бензином возле костра и попытался сжечь 19-летнюю падчерицу. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, мужчина беспричинно совершил такой поступок. Огонь из костра мгновенно перекинулся на одежду стоящей рядом россиянки. Девушка попала в реанимацию одной из больниц с серьезными ожогами.

Медики оценивают состояние пострадавшей как тяжелое. По факту случившегося сотрудники полиции организовали проверку.

Ранее пьяный житель Бурятии запер бывшую жену с двумя детьми в доме и попытался их сжечь.

По словам россиянки, ее муж даже не думал скрываться и со смехом наблюдал за пожаром. На помощь женщине пришли студенты, которые в это время находились неподалеку от горящего дома. Они отогнули приставленную к двери решетку и вытащили россиянку с детьми.

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Анна Щербакова
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