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Обуглившийся труп на подоконнике горящего российского общежития сняли на видео

В Орле очевидцы пожара сняли на видео видневшийся из окна обугленный труп мужчины

В Орле очевидцы пожара сняли на видео труп мужчины, который виднелся из окна горящего российского общежития. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале «Плохие новости 18+».

Инцидент произошел на улице Металлургов, 40 в субботу, 18 июня. На кадрах виден обуглившийся труп мужчины, который опирается на подоконник в окне пятого этажа. За ним из квартиры вырываются языки пламени. К этому моменту, судя по видео, на место происшествия уже подъехали пожарные и полицейские.

Автор ролика нецензурно прокомментировал происходящее, однако кого именно он хотел оскорбить — непонятно.

Telegram-канал уточнил, что спасателям удалось спасти шестерых человек, среди которых были двое детей. В связи с пожаром из общежития эвакуировали 25 жильцов.

Ранее в Свердловской области мужчина погиб во время попытки спасти свою «Газель» от пожара. По предположению очевидцев, россиянин задохнулся, находясь за рулем.

Никита Абрамов
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