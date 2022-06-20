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На российской реке при опрокидывании лодки в ледяной воде погиб глава села

На реке Анадырь на Чукотке два человека погибли при опрокидывании моторной лодки

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

На реке Анадырь на Чукотке два человека погибли в ледяной воде из-за опрокидывания моторной лодки. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК), передает ТАСС.

По данным ведомства, один из утонувших — глава села Снежное Юрий Мевет. В момент опрокидывания в лодке находились три человека — одному удалось выбраться из ледяной воды.

Как сообщили в СК, лодка перевернулась по пути из российского села Снежное в село Усть-Белая. Во время движения по течению реки Анадырь лодка наткнулась на препятствие, из-за чего опрокинулась.

Температура воды в реке Анадырь на Чукотке в июне едва достигает четырех градусов. В зимнее время температуры опускаются до минусовых значений.

Ранее в Красноярском крае на Енисее при опрокидывании лодки погибла россиянка, еще один человек пропал без ввести. Всего в лодке находились семь человек, среди которых трое детей трех, девяти и одиннадцати лет.

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