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При опрокидывании лодки на Енисее погибла россиянка

При опрокидывании лодки на Енисее погибла 31-летняя женщина, еще один человек пропал

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

В Красноярском крае на Енисее опрокинулась лодка, погиб человек, еще один пропал, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

По данным ведомства, в лодке находились семь человек, среди которых было трое детей трех, девяти и одиннадцати лет. 38-летний пропавший россиянин не справился с управлением, и лодка опрокинулась. В результате инцидента погибла 31-летняя женщина.

Перевернувшуюся лодку заметили россияне, которые отдыхали на берегу Енисея. Они смогли спасти детей. «Женщину извлекли из воды, но, несмотря на оказанные реанимационные мероприятия, спасти ее не удалось. Два других мужчины самостоятельно вплавь добрались до берега», — рассказали в СК.

В ведомстве начали проверку произошедшего, поисками пропавшего мужчины занимаются сотрудники экстренных служб.

Ранее в Хабаровском крае перевернулась лодка, на которой находились 18 человек. Погибла женщина, ее тело было извлечено местными рыбаками.

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Анастасия Шейкина
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