ВС России отказал Google в пересмотре дела о канале «Царьграда» в Youtube

Верховный суд России отказал Google в пересмотре дела о канале «Царьграда» в Youtube

Верховный суд (ВС) России отказал в пересмотре судебных актов трех нижестоящий инстанций, которые по иску «Царьграда» обязали компанию Google восстановить доступ к заблокированному телеканалу на Youtube-платформе, а в случае неисполнения — выплачивать прогрессивно увеличивающийся штраф, сообщается на сайте судебного органа.

Судья ВС России Галина Попова отклонила кассационные жалобы ответчиков — головной американской корпорации Google LLC, ирландской Google Ireland Limited и российского ООО «Гугл», которое просили передать дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам.

Отмечается, что доводы заявителей были рассмотрены судебными инстанциями, а также получили соответствующую правовую оценку, однако они «не подтверждают существенных нарушений норм права, повлиявших на исход дела».

Ранее сообщалось, что федеральные прокуроры в Нью-Йорке собрались арестовать счет владельца канала «Царьград» Константина Малофеева в американском банке, на котором находится 5,3 миллиона долларов. Предприниматель находится под санкциями еще с 2014 года за связи с руководством Донецкой народной республики.

Google заблокировал канал в 2020 году.