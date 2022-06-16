В США собрались арестовать счет владельца телеканала «Царьград»

В США арестуют счет владельца телеканала «Царьград» Малофеева с 5,3 миллиона долларов

Федеральные прокуроры в Нью-Йорке собрались арестовать счет российского бизнесмена, владельца патриотического канала «Царьград» Константина Малофеева в американском банке, на котором находится 5,3 миллиона долларов, сообщает CNN.

Предприниматель находится под санкциями еще с 2014 года за связи с руководством Донецкой народной республики. В начале апреля Министерство юстиции США выдвинуло в его адрес уголовные обвинения за попытки обхода ограничительных мер.

В эти же сроки Минфин США дополнил санкции против Малофеева за действия в интересах руководства России. Под удар попали и члены подконтрольной бизнесмену международной сети, которые, как утверждалось, занимались вредоносной деятельностью.

Малофеев в ответ на обвинения в попытке обхода санкций заявил, что не имеет никаких активов на Западе. Генерального прокурора США Меррика Гарланда, который рассказал о схеме, позволяющей изданиям Малофеева работать в Европе, бизнесмен обвинил в некомпетентности.