США изъяли якобы связанные с россиянином Малофеевым миллионы долларов

Минюст США изъял миллионы долларов, якобы связанные с россиянином Константином Малофеевым

Министерство юстиции США изъяло миллионы долларов, якобы связанных с российским предпринимателем Константином Малофеевым. Об этом заявил глава ведомства, генеральный прокурор США Меррик Гарланд, передает ТАСС.

По его словам, Малофеев «через сообщников пытался избежать санкций, наложенных на него, и продолжать свою деятельность».

Председатель совета директоров группы компаний «Царьград» Константин Малофеев с 2014-го года находится под санкциями США, Евросоюза и Канады.

1 апреля рабочая группа Министерства юстиции США по исполнению санкций против России уличила попавших под ограничения российских олигархов в попытке обойти введенные рестрикции. По информации американского Минюста, российские бизнесмены переводят свои активы в другие юрисдикции. «Предпринимаются попытки, о некоторых из них сообщалось открыто, переместить, например, движимое имущество в виде яхт, самолетов <...> в юрисдикции, где, <...>, по их мнению, будет сложнее вести расследование и сложнее заморозить [активы]», — пояснил федеральный прокурор Эндрю Адамс.