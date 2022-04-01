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США уличили российских олигархов в попытке обойти санкции

Минюст США уличил попавших под санкции российских олигархов в попытке обойти рестрикции

Эндрю Адамс Фото: Mike Segar / Reiters

Рабочая группа Министерства юстиции США по исполнению санкций против России уличила попавших под ограничения российских олигархов в попытке обойти введенные рестрикции. Об этом сообщил федеральный прокурор Эндрю Адамс, его слова приводит ТАСС.

По информации американского Минюста, российские бизнесмены переводят свои активы в другие юрисдикции. «Предпринимаются попытки, о некоторых из них сообщалось открыто, переместить, например, движимое имущество в виде яхт, самолетов <...> в юрисдикции, где, <...>, по их мнению, будет сложнее вести расследование и сложнее заморозить [активы]», — пояснил Адамс.

При этом Адамс отметил, что возросший уровень сотрудничества между странами при расследовании в отношении олигархов потенциально помогает отследить их попытки скрыть свое состояние.

Ранее глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Великобритания и США договорились продолжить давление на Россию в связи с ситуацией на Украине. Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд сообщила, что США вводят новый пакет санкций против 120 организаций из России и Белоруссии.

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Марина Совина
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