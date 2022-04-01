США и Британия договорились продолжать давить на Россию

Глава МИД Британии Трасс сообщила о договоренности с США продолжать давить на Россию

Великобритания и США договорились продолжить оказывать давление на Россию в связи с ситуацией на Украине. Об этом глава британского МИД Лиз Трасс написала в своем Twitter-аккаунте по итогам телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Мы договорись, что давление на Россию должно продолжиться, и мы будем работать вместе, чтобы устранить зависимость от российской энергии», — отметила Трасс. По ее словам, Британия и ее союзники намерены продолжать оказывать поддержку Украине.

Ранее директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд сообщила, что США вводят новый пакет санкций против 120 организаций из России и Белоруссии. «В ближайшие дни Минторг предпримет дополнительные действия, чтобы ослабить российский оборонный, космический и морской секторы и добавит 120 организаций из России и Белоруссии», — объявила она.