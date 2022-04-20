Новые санкции США коснулись компаний предпринимателя Малофеева

Новые антироссийские санкции США коснулись компаний предпринимателя Малофеева

Новые американские санкции затронули несколько компаний российского предпринимателя, председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева, пишет РИА Новости со ссылкой на Минфин США.

В среду, 20 апреля, Вашингтон ввел новый пакет ограничений против 29 физических и 40 юридических лиц России. Ограничения, в том числе, коснулись заместителей председателя Центробанка Ксении Юдаевой и Михаила Алексеева. Кроме того, в «черный список» попали 16 человек, связанных, по мнению США, с банком «Открытие».

Накануне, 19 апреля, стало известно, что Евросоюз и США усилят санкции против России в ближайшие дни, в том числе они затронут энергоресурсы.

Российский президент Владимир Путин назвал веденные западными странами меры платой за свободу и право быть независимыми. По мнению политика, антироссийские санкции были бы введены в любом случае. Он отметил, что ограничения также являются платой за то, что Россия отказывается «плясать под чужую дудку, жертвовать своими национальными интересами и традиционными ценностями».