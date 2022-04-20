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Новые санкции США коснулись компаний предпринимателя Малофеева

Новые антироссийские санкции США коснулись компаний предпринимателя Малофеева
Константин Малофеев

Константин Малофеев. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Новые американские санкции затронули несколько компаний российского предпринимателя, председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева, пишет РИА Новости со ссылкой на Минфин США.

В среду, 20 апреля, Вашингтон ввел новый пакет ограничений против 29 физических и 40 юридических лиц России. Ограничения, в том числе, коснулись заместителей председателя Центробанка Ксении Юдаевой и Михаила Алексеева. Кроме того, в «черный список» попали 16 человек, связанных, по мнению США, с банком «Открытие».

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Накануне, 19 апреля, стало известно, что Евросоюз и США усилят санкции против России в ближайшие дни, в том числе они затронут энергоресурсы.

Российский президент Владимир Путин назвал веденные западными странами меры платой за свободу и право быть независимыми. По мнению политика, антироссийские санкции были бы введены в любом случае. Он отметил, что ограничения также являются платой за то, что Россия отказывается «плясать под чужую дудку, жертвовать своими национальными интересами и традиционными ценностями».

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Марина Совина
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