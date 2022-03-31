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Путин назвал западные санкции платой за независимость и свободу России

Президент Владимир Путин назвал санкции Запада платой за независимость и свободу России

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Введенные западными странами санкции являются платой за свободу и за право быть независимыми. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросу развития авиационных перевозок и авиастроения, передает РИА Новости.

По мнению президента, антироссийские санкции были бы введены в любом случае. Он отметил, что санкции также являются платой за то, что Россия отказывается «плясать под чужую дудку, жертвовать своими национальными интересами и традиционными ценностями».

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что со странами Европейского союза стало все труднее договариваться о санкциях против России из-за ситуации вокруг Украины.

Тем временем в Европе предсказывают скачок цен на сельскохозяйственную продукцию из-за санкций против России. По мнению экспертов, запрет на экспорт удобрений и энергоносителей приведет к снижению урожайности.

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Варвара Кошечкина
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