Путин назвал западные санкции платой за независимость и свободу России

Президент Владимир Путин назвал санкции Запада платой за независимость и свободу России

Введенные западными странами санкции являются платой за свободу и за право быть независимыми. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросу развития авиационных перевозок и авиастроения, передает РИА Новости.

По мнению президента, антироссийские санкции были бы введены в любом случае. Он отметил, что санкции также являются платой за то, что Россия отказывается «плясать под чужую дудку, жертвовать своими национальными интересами и традиционными ценностями».

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что со странами Европейского союза стало все труднее договариваться о санкциях против России из-за ситуации вокруг Украины.

Тем временем в Европе предсказывают скачок цен на сельскохозяйственную продукцию из-за санкций против России. По мнению экспертов, запрет на экспорт удобрений и энергоносителей приведет к снижению урожайности.