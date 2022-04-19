Евросоюз и США пообещали усилить санкции против России

В МИД Франции заявили, что ЕС и США в ближайшие дни усилят санкции против России

Евросоюз (ЕС) и США усилят санкции против России в ближайшие дни, в том числе они затронут энергоресурсы. Об этом заявил госсекретарь при Министерстве иностранных дел (МИД) Франции Клеман Бон, сообщает РИА Новости.

«Было решено, что санкции будут усилены в ближайшие дни. Эти ограничения коснутся энергоресурсов, в частности нефти», — пообещал Клеман по итогам обсуждений, прошедших во вторник, 19 февраля. Он подчеркнул, что ограничения на поставки нефти необходимы, чтобы «прекратить финансировать» спецоперацию Россию на Украине.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки допустила, что администрация США на этой неделе может ужесточить режим односторонних санкций против России. Она пояснила, что американские власти все еще рассматривают вопрос о дополнительных антироссийских санкциях, «идет процесс», некоторые из рестрикций изучаются исполнительной властью США.