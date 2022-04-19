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Белый дом допустил ужесточение санкций против России

Псаки заявила, что США могут ввести новые санкции против России на этой неделе
Джен Псаки

Джен Псаки. Фото: Leah Millis / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во вторник, 19 апреля, допустила, что администрация США на этой неделе может ужесточить режим односторонних санкций против России. Об этом сообщает ТАСС.

«[Таковые] могут быть», — заявила она, отвечая на вопрос журналистов о том, следует ли ждать введения новых санкций в отношении России на этой неделе.

Псаки пояснила, что американские власти все еще рассматривают вопрос о дополнительных антироссийских санкциях, «идет процесс», некоторые из рестрикций изучаются исполнительной властью США. При этом пресс-секретарь Белого дома не уточнила, о каких именно ограничительных мерах может идти речь.

Ранее заместитель министра финансов США Уолли Адейемо назвал условие для отмены санкций против России. По его словам, это возможно, если Москва изменит свою политику. Он пояснил, что подвергнутые санкциям лица должны понимать, что цель ограничений — это изменение поведения.

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Марина Совина
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