Россиянам напомнили способ получить налоговый вычет при продаже квартиры

Юрист Спиридонова рассказала о праве на налоговый вычет при продаже квартиры с ремонтом

Управляющий партнер «Легес Бюро» Мария Спиридонова напомнила россиянам способ получить налоговый вычет при продаже недвижимости. Она отметила в беседе с РИА Новости, что расходы на ремонт в квартире, которая приобреталась без отделки, могут сократить размер налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при дальнейшей ее реализации.

Так, вычет позволяет компенсировать 13 процентов стоимости материалов и работ, однако составляет не более 260 тысяч рублей с учетом лимита. Юрист указала, что пункт об отсутствии ремонта должен быть обязательно прописан в договоре купли-продажи. Для получения необходимо подать декларацию с указанием расходов на отделку.

«В качестве доказательства, помимо договора купли-продажи, предъявляются чеки, либо другие бумаги, в которых зафиксированы расходы на те или иные материалы либо работы», — пояснила Спиридонова.

К таким расходам относится все, связанное с отделочными работами. Их виды можно уточнить в классификаторе видов экономической деятельности в группе 45.4, добавила юрист.

Проблемой может стать доказательство того, что те или иные материалы использовались в отделке конкретной квартиры. Также, если ремонт длится несколько налоговых периодов, налоговая служба может отказать в вычете, посчитав его повторным, заключила эксперт.

Ранее специалист по обновлению жилья Кирилл Аксенов рассказал, что наиболее выгодный и бюджетный ремонт в зависимости от вида работ возможен не только летом, но и в другие времена года.