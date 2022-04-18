Определено лучшее время для ремонта квартиры

Эксперт по недвижимости Аксенов назвал лучшее время года для бюджетного ремонта

Наиболее выгодный и бюджетный ремонт в зависимости от вида работ возможен не только летом, но и в другие времена года, заявил в беседе с «Российской газетой» специалист по обновлению жилья Кирилл Аксенов.

Несомненно, считает эксперт, есть определенные плюсы в том, чтобы проводить ремонт недвижимости в летний период. При некоторых видах работ это позволяет открывать окна и проветривать помещения в квартире, чтобы поверхности могли быстрее и качественнее высохнуть. Кроме того, внешняя отделка возможна лишь в такое время. Однако ремонт летом может стать самым дорогим, так как продавцы стройматериалов традиционно завышают цены в теплый период.

Аксенов назвал зиму лучшим временем для самого дешевого ремонта. В холодные месяцы не наблюдается недостатка материалов, а мастера менее загружены, и в результате стоимость товаров и услуг немного сокращается. Кроме того, теплоизоляцию стоит проводить именно при минусовых температурах: тогда нарушения в теплоизолирующем контуре можно, в отличие от лета, обнаружить сразу.

Весной и осенью Аксенов рекомендует ремонтировать балконы и лоджии — именно в это время при снятии окон нет риска резкого перепада температур, способного повредить мебель и элементы внутренней отделки помещений. Кроме того, весенняя пора отлично подходит для установки кондиционеров и батарей, так как в холодное время будет трудно согласовать их отключение.

«В любом случае, какое бы вы ни выбрали время для ремонта, необходимо спланировать все работы, разбить процесс на этапы и определить бюджет. Будьте готовы к тому, что средств и времени может понадобиться больше, чем вы рассчитывали», — подытожил эксперт.

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