В Москве заметили пропажу одного типа квартир

Застройщики в Москве стали предлагать меньше жилья с отделкой из-за роста цен

В Москве обнаружили пропажу квартир с отделкой у некоторых застройщиков, сообщает Business FM. Причиной того, что строительные компании стали предлагать меньше жилья этого типа, эксперты по недвижимости называют заметное увеличение стоимости материалов, а также проблемы с поставками и нестабильный курс рубля. Кроме того, влияние на ситуацию оказали коронавирус и спецоперация на Украине.

По словам специалиста в сфере строительства Дмитрия Котровского, проблема состоит в том, что даже если застройщик берет на себя обязательства по федеральному закону № 214, спрогнозировать наличие необходимых для ремонта внутренних отделочных материалов или сантехнического оборудования невозможно. В июле 2021 года большинство отделочных материалов подорожали на 30-40 процентов — прежде всего из-за влияния пандемии коронавируса.

«То, что сегодня фиксирует рынок строительных материалов — это, безусловно, наложившаяся вакханалия с изменением курса. Люди не понимают, каким образом переписываются ценники. А главное — отсутствует большинство поставок, которые шли из Европы», — заметил Котровский. Значительная часть оборудования и упаковки были европейскими, и из-за закрытия экспорта цены подскочили на 35-45 процентов.

По мнению эксперта, застройщикам с небольшими объемами придется пересмотреть свой подход к потребителю. На дорогую квартиру с отделкой у покупателя просто может не быть денег, и тогда это сильно скажется на продажах.

Застройщик «ПИК», в основном занимающийся жильем эконом-сегмента, сообщил, что у них продаются квартиры с полностью готовым ремонтом, однако в наличии есть варианты только с заселением в 2023 году. Представитель компании добавил, что у них нет сложностей с отделкой жилья, так как материалы для нее преимущественно были куплены заблаговременно.

В компании «Гранель», в свою очередь, рассказали, что с 13 апреля остановлены продажи отделки во всех жилых корпусах, чтобы избежать повышения цен на квартиры. Теперь все они представлены в черновом варианте. Похожее явление наблюдается и в Санкт-Петербурге: местные застройщики временно отказываются от отделки и меблировки квартир из-за неопределенности.

Ранее стало известно о том, что компании «Гранель» и «Донстрой» перестали продавать квартиры с отделкой из-за нехватки материалов. В «Донстрое» не исключают, что если проблемы с логистикой не решатся, в будущем квартиры с отделкой окончательно уйдут с рынка.