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Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Забайкалье

ФСБ задержала террориста, готовившего теракт в Забайкальском крае

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали сторонника запрещенной в России международной террористической организации «Тахрир Аш-Шам», готовившего теракт в Забайкальском крае. Об этом сообщает ТАСС.

В его квартире были обнаружены три гранаты, два самодельных взрывных устройства с поражающими элементами общей массой 400 граммов, самодельный детонатор, охолощенные образцы автомата АК-103 и пистолета Макарова и большое количество боеприпасов. Также у него дома было найдено много запрещенной экстремистской литературы.

После совершения преступления мужчина планировал уехать в Сирию и участвовать там в боевых действиях на стороне террористов.

24 мая стало известно, что ФСБ предотвратила теракт в Ростовской области. Сотрудники спецслужбы задержали подростка, завербованного украинскими националистами.

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Елизавета Новикова
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