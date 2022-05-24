Силовики поймали планировавшего устроить теракт в Ростовской области подростка

ТАСС сообщил о задержании планировавшего теракты подростка в Ростовской области

Ростовские силовики поймали завербованного украинскими националистами подростка-террориста. Об этом во вторник, 24 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, завербованный подросток планировал совершить теракты в школах. Ранее он был завербован Службой безопасности Украины (СБУ). Сам задержанный пояснил правоохранителям, что он по заданию СБУ вербовал молодых людей в украинские нацбатальоны «Азов» и «Донбасс». Предполагается, что подросток приехал в Россию под видом беженца.

Ранее сообщалось, что в Крыму было завершено расследование уголовного дела в отношении иностранца, обвиняемого в участии в террористической организации, вербовке в нее новых членов, приготовлении к теракту, незаконном хранении взрывных устройств и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Фигурант планировал совершить террористический акт в мае 2021 года в месте массового скопления людей, для чего приобрел два самодельных взрывных устройства.