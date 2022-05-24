Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Силовики поймали планировавшего устроить теракт в Ростовской области подростка

ТАСС сообщил о задержании планировавшего теракты подростка в Ростовской области

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Ростовские силовики поймали завербованного украинскими националистами подростка-террориста. Об этом во вторник, 24 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, завербованный подросток планировал совершить теракты в школах. Ранее он был завербован Службой безопасности Украины (СБУ). Сам задержанный пояснил правоохранителям, что он по заданию СБУ вербовал молодых людей в украинские нацбатальоны «Азов» и «Донбасс». Предполагается, что подросток приехал в Россию под видом беженца.

Ранее сообщалось, что в Крыму было завершено расследование уголовного дела в отношении иностранца, обвиняемого в участии в террористической организации, вербовке в нее новых членов, приготовлении к теракту, незаконном хранении взрывных устройств и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Фигурант планировал совершить террористический акт в мае 2021 года в месте массового скопления людей, для чего приобрел два самодельных взрывных устройства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Шарапов
Обсудить
Последние новости
Шойгу заявил о сознательном замедлении наступления российских военных на Украине
Роспотребнадзор рассказал о способах заражения оспой обезьян
На Украине рассказали о планах ввести войска в Крым
Швеция и Финляндия примут участие в саммите НАТО
Казахстан заявил о применении электрошокеров к своим туристам в Узбекистане
В России заочно арестовали экс-командира батальона «Айдар»
В Госдуме заявили о «медиагеноциде» российских СМИ
Пловец-рекордсмен одолжил деньги несовершеннолетней спортсменке и получил угрозы
Крокодил напал на игравшего на берегу реки семилетнего мальчика и убил его
В Литву прибыл первый поезд с зерном из Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.