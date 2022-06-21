Италия уверенно заявила об эффективности антироссийских санкций

Премьер Италии Драги заявил, что санкции Евросоюза против России эффективны

Санкции, введенные странами Евросоюза против России, эффективны и приводят к нужному эффекту, считает премьер-министр Италии Марио Драги. Цитату приводит «Интерфакс».

«Европейский совет 3 июня проголосовал за последний на данный момент пакет санкций. Рестрикции уже работают», — уверенно заявил политик. Кроме того, Драги заверил, что его правительство готово продолжать оказывать поддержку Киеву.

Несмотря на такие слова, ряд западных политиков признают: санкции все равно сильно бьют по экономикам их стран. Так, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что компании страны болезненно переносят антироссийские меры, а министр финансов США Джанет Йеллен признала возможность рецессии, впрочем, подчеркнув, что вряд ли это произойдет.

В то же время, отметила Йеллен, рост цен на энергетику и продовольствие наблюдается не только в Штатах, а во всем мире. В качестве примера она привела Великобританию, Францию и Германию.