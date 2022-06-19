Минфин США заявил о влиянии антироссийских санкций на Вашингтон

Глава Минфина США Йеллен назвала уровень инфляции в США неприемлемо высоким

Министр финансов США Джанет Йеллен отметила, что санкции против России негативно влияют на Вашингтон. Ее слова в воскресенье, 19 июня, приводит ТАСС.

Она заявила, что инфляция в Америке, одной из причин которой является конфликт на Украине, неприемлемо высокая. В то же время, отметила Йеллен, рост цен на энергетику и продовольствие наблюдается не только в Штатах, а во всем мире. В качестве примера она привела Великобританию, Францию и Германию.

Причины этого глобальны, подчеркнула министр и выразила надежду на то, что позже уровень инфляции все же снизится.

«Мы едины с нашими союзниками в том, чтобы принять необходимые шаги для реагирования, <...> наказания России за то, что она делает на Украине. Это имеет издержки и для нас», — сказала глава американского Минфина.

О начале специальной военной операции России на Украине стало известно 24 февраля. Президент Путин назвал ее целями демилитаризацию и денацификацию страны. По его словам, о помощи попросили республики Донбасса. В ответ на действия Москвы коллективный Запад ввел масштабные антироссийские санкции.

Ранее президент Американского института экономических исследований Уильям Ругер назвал санкции, введенные США против России «выстрелом себе же в ногу».