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Санкции США против России назвали «выстрелом в ногу»

Fox News: экономист Ругер назвал санкции США против России «выстрелом себе же в ногу»

Фото: Stan Szeto / Reuters

Президент Американского института экономических исследований Уильям Ругер назвал санкции, введенные США против России «выстрелом себе же в ногу». Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News. Интервью опубликовано на YouTube-канале вещателя.

Как отметил экономист, санкции редко приводят к тому, что государства, в отношении которых они введены, «меняют свое поведение». Он обратил внимание на то, что в условиях санкций Россия увеличивает свои доходы от продажи энергоресурсов, что является очередным случаем «непреднамеренных последствий», которые стали результатом «некорректных действий».

Ругер напомнил, как США приходилось платить за обслуживание арестованных в рамках рестрикций яхт, а теперь страна столкнулась с ростом цен на бензин и продукты питания. «А затем на наших глазах Соединенные Штаты заявляют: знаете, нам нужно выделить субсидии для глобальной продовольственной помощи», — добавил он.

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Экономист указал на то, что ситуация с санкциями была «крайне предсказуемой», поскольку в результате исследований ученые пришли к выводу, что политика такого давления часто «не особо помогает». «Типичная картина, которую мы наблюдаем со стороны нынешней администрации, — это политические решения, которые, как кажется, должны принести пользу американским налогоплательщикам или людям за рубежом, но на самом деле оказываются выстрелом себе же в ногу», — заключил Ругер.

Ранее сенатор Алексей Пушков указал на ложные представления о роли России в мировой экономике. По его словам, вес российской экономики значительно выше, чем формальные 2,5-3 процента, о которых говорят данные Международного валютного фонда или Всемирного банка. На это указывает кризис политики санкций, «о котором на Западе не пишет только ленивый», пояснил член Совфеда.

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Марина Совина
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