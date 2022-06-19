Пушков указал на ложные данные о роли России в мировой экономике

Сенатор Пушков указал на ложные данные Всемирного банка о роли России в мировой экономике

Сенатор Алексей Пушков указал на ложные представления о роли России в мировой экономике. Своим мнением он поделился в

Telegram-канале.

По его словам, вес российской экономики значительно выше, чем формальные 2,5-3 процента, о которых говорят данные Международного валютного фонда или Всемирного банка. На это указывает кризис политики санкций, «о котором на Западе не пишет только ленивый», пояснил член Совфеда.

«Есть еще и причисляющие себя к экономистам глупцы или интеллектуальные мошенники, которые на полном серьезе оценивают потенциал России, сравнивая объем и возможности ее экономики с экономикой таких стран, как Нидерланды, Канада или Испания, которые даже отдаленно не могут конкурировать по весу с Россией», — написал Пушков.

17 июня президент Владимир Путин заявил, что часть российских компаний испытывают проблемы из-за западных санкций, но рестрикции открывают новые возможности для развития экономики страны. Он заметил, что это стимулирует построение экономики, обладающей разносторонним потенциалом.