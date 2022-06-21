Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В Германии заявили о болезненности антироссийских санкций для экономики страны

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что экономика страны болезненно переносит антироссийские санкции

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что компании страны болезненно переносят антироссийские санкции. Его слова передает РИА Новости.

Во время выступления на конференции объединения он поблагодарил немецких промышленников за поддержку ограничительных мер, несмотря на то, что они бьют по национальной экономике.

«Поэтому [чтобы Украина могла обороняться] мы работаем против России с помощью беспрецедентно жестких санкций, которые работают. Да, они болезненны и для нас, для наших компаний. Но они верны», — подчеркнул канцлер ФРГ, добавив, что свобода имеет свою цену, которую Берлин готов заплатить.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен отметила, что санкции против России негативно влияют на Вашингтон. Она заявила, что инфляция в Америке, одной из причин которой является конфликт на Украине, неприемлемо высокая. В то же время, отметила Йеллен, рост цен на энергетику и продовольствие наблюдается не только в Штатах, а во всем мире. В качестве примера она привела Великобританию, Францию и Германию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Патрушев анонсировал скорый ответ на блокаду Калининграда
Путин назвал сроки поставки первого «Сармата» на боевое дежурство
Евросоюз начал искать новую мишень для санкций против России
В ЛНР рассказали о возможном расстреле ВСУ своих же солдат на «Азоте»
Украинские резервисты сдались в плен под Северодонецком
Российские военные начали получать комплексы С-500
Путин оценил действия российских военных на Донбассе
Госдума легализовала параллельный импорт в Россию
Путин пообещал развивать и укреплять российские вооруженные силы
Россияне назвали желаемый уровень зарплаты
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.