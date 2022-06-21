В Германии заявили о болезненности антироссийских санкций для экономики страны

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что экономика страны болезненно переносит антироссийские санкции

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что компании страны болезненно переносят антироссийские санкции. Его слова передает РИА Новости.

Во время выступления на конференции объединения он поблагодарил немецких промышленников за поддержку ограничительных мер, несмотря на то, что они бьют по национальной экономике.

«Поэтому [чтобы Украина могла обороняться] мы работаем против России с помощью беспрецедентно жестких санкций, которые работают. Да, они болезненны и для нас, для наших компаний. Но они верны», — подчеркнул канцлер ФРГ, добавив, что свобода имеет свою цену, которую Берлин готов заплатить.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен отметила, что санкции против России негативно влияют на Вашингтон. Она заявила, что инфляция в Америке, одной из причин которой является конфликт на Украине, неприемлемо высокая. В то же время, отметила Йеллен, рост цен на энергетику и продовольствие наблюдается не только в Штатах, а во всем мире. В качестве примера она привела Великобританию, Францию и Германию.