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Прохождение границы с Абхазией станет легче для туристов

Депутат парламента Абхазии Барциц: на границе с Россией откроется дополнительный КПП

Фото: Игорь Низов / Фотобанк Лори

На российско-абхазской границе откроется дополнительный КПП для автобусов. Об этом сообщил председатель комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками парламента Абхазии Алхас Барциц, его слова передает РИА Новости.

«Сегодня было принято решение, что в течение двух недель добавятся дополнительное место КПП экскурсионной линии и штат инспекторов. Это серьезно облегчит пропускную способность нашей границы», — заявил депутат парламента.

В настоящее время на проверку документов у туристов на российской стороне в одном автобусе уходит примерно 2-2,5 часа, в то время как с абхазской стороны для россиян нет препятствий к прохождению границы. Представители Минтранса заверили, что образование дополнительного пункта пропуска и увеличение инспекторов КПП станет серьезным упрощением.

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Барциц добавил, что российская группа планирует приехать на границу 20 июля, но до этого абхазская часть рабочей группы несколько раз посетит КПП Псоу «для мониторинга ситуации, чтобы собрать нужный материал к приезду российских коллег».

Ранее в мае сообщалось, что пограничный переход между Россией и Абхазией в Псоу может быть ликвидирован. По словам председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, вопросом займется специально созданная рабочая группа.

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Дарья Рыбак
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