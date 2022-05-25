В России захотели ликвидировать пункт пропуска на границе с Абхазией

Председатель Госдумы по делам СНГ Калашников: переход в Псоу может быть ликвидирован

Пограничный переход между Россией и Абхазией в Псоу может быть ликвидирован. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, его слова приводит ТАСС.

«Речь шла о переходе в Псоу, на границе Абхазии с Российской Федерацией в связи с тем, что проблема, которая допускается из года в год, никак не решается», — сообщил Калашников.

По словам председателя, вопросом займется специально созданная рабочая группа. Спикер допустил, что ликвидация может произойти «по типу того, как это было сделано в Белоруссии». Также Калашников отметил, что расширение или модернизация погранперехода не позволят быстро решить проблему.

Заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова считает, что облегчение прохождения границы является первоочередной задачей, так как оно должно быть максимально доступным и комфортным как для семей с детьми, так и для туристических групп, направляющихся на отдых в Абхазию.

«Понимая, что это важно для наших семей с детьми, мы сейчас говорим не столько о политических процессах, сколько о комфорте наших граждан, на этом, в том числе, основываются межгосударственные успешные отношения», — уточнила она.

Ранее в мае стало известно о заметном снижении стоимости отдыха в Абхазии в весенне-летний период. Отмечается, что владельцы гостиниц и пансионатов начали предлагать туроператорам скидки на проживание от 10 до 25 процентов на заезды со второй половины мая и до середины июня.

