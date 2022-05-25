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В России захотели ликвидировать пункт пропуска на границе с Абхазией

Председатель Госдумы по делам СНГ Калашников: переход в Псоу может быть ликвидирован

Фото: Константин Гревцов / РИА Новости

Пограничный переход между Россией и Абхазией в Псоу может быть ликвидирован. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, его слова приводит ТАСС.

«Речь шла о переходе в Псоу, на границе Абхазии с Российской Федерацией в связи с тем, что проблема, которая допускается из года в год, никак не решается», — сообщил Калашников.

По словам председателя, вопросом займется специально созданная рабочая группа. Спикер допустил, что ликвидация может произойти «по типу того, как это было сделано в Белоруссии». Также Калашников отметил, что расширение или модернизация погранперехода не позволят быстро решить проблему.

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Заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова считает, что облегчение прохождения границы является первоочередной задачей, так как оно должно быть максимально доступным и комфортным как для семей с детьми, так и для туристических групп, направляющихся на отдых в Абхазию.

«Понимая, что это важно для наших семей с детьми, мы сейчас говорим не столько о политических процессах, сколько о комфорте наших граждан, на этом, в том числе, основываются межгосударственные успешные отношения», — уточнила она.

Ранее в мае стало известно о заметном снижении стоимости отдыха в Абхазии в весенне-летний период. Отмечается, что владельцы гостиниц и пансионатов начали предлагать туроператорам скидки на проживание от 10 до 25 процентов на заезды со второй половины мая и до середины июня.

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Дарья Рыбак
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