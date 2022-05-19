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Стало известно о заметном снижении стоимости отдыха в Абхазии

АТОР: владельцы гостиниц Абхазии предлагают скидки на проживание на фоне снижения спроса

Фото: Томас Тхайцук / РИА Новости

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали отечественным путешественникам о заметном снижении стоимости отдыха в Абхазии в весенне-летний период. Об этом сообщается на сайте организации.

Так, стало известно, что владельцы гостиниц и пансионатов Абхазии начали предлагать туроператорам скидки на проживание от 10 до 25 процентов на заезды со второй половины мая и до середины июня. Как пояснили в пресс-службе туроператора «Интурист», появление спецпредложений связано с недозагруженностью отелей республики на фоне непривычно холодной погоды в мае и общего снижения спроса из-за высоких цен на перелет в Сочи и дефицита доступных билетов в железнодорожном сообщении.

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Отмечается, что спецпредложения предоставляют в основном объекты среднего и эконом-сегмента, а также недорогие пансионаты Сухума, Цандрипша, Гудауты. Меньше скидок предлагают отели, располагающиеся на курортах с развитой туристической инфраструктурой, таких как Гагра, Пицунда, Новый Афон, поскольку у них с загрузкой «все хорошо», пояснили в АТОР.

Так, отдохнуть в начале лета в Абхазии можно от 19,8 тысячи рублей с человека без питания. В цену включен перелет по маршруту Москва — Сочи и недельное размещение в гостинице Olimp в Пицунде. Путевка с проживанием в отеле «Эко-Папа» в поселке Бамбора с питанием по системе «полный пансион» обойдется от 25 тысяч рублей с человека.

«Летом будет возможна минимальная корректировка цен или появление спецпредложений по отдельным отелям лишь на ближайший месяц, примерно до 20 июня. Но в целом снижения цен и скидок в Абхазии дальше по сезону уже не будет», — заключили специалисты туроператора «Русский экспресс».

Ранее стало известно, что отельеры Краснодарского края и Крыма вынуждены значительно снижать стоимость проживания для отдыхающих на фоне уменьшения спроса из-за временного закрытия аэропортов. В зависимости от направления отмечено снижение продаж от 10 до 80 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

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Валентина Процкова
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