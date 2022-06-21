В Германии раскритиковали идею снизить температуру отопления в Европе

Депутат Петерзен назвала абсурдной идею фон дер Ляйен снизить температуру отопления в ЕС

Идея председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен снизить температуру отопления в Европе для замены поставок газа по «Северному потоку» является абсурдной. Способ экономии, предложенный главой ЕК, раскритиковала в беседе с «Известиями» депутат ландтага федеральной земли Гамбург Ольга Петерзен.

По ее словам, предложение фон дер Ляйен так же нелепо, как совет бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, который она дала во время пандемии коронавирусной инфекции, когда немецкие школы обязали каждый час открывать окна на 15-20 минут и проветривать помещение. Петерзен напомнила, что, когда учащиеся стали часто болеть и жаловаться на холод в классах, экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель порекомендовала детям хлопать в ладоши и приседать.

«В Гамбургском ландтаге депутаты партии "Зеленых" также рьяно выдвигали предложение «мерзнуть против [президента России Владимира] Путина», — добавила Петерзен.

Ранее фон дер Ляйен сказала, что снижение градуса отопления жилья в Европе заместит поставки газа по «Северному потоку». Об этом она заявила на одном из пленарных заседаний Европейского парламента, а также в интервью испанской газете elDiario. «Если мы снизим температуру [в батареях] отопления на два градуса в среднем в Европе или [температурный режим] кондиционера, Европа сможет заместить все поставки "Северного потока"», — привело ее слова издание.