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В ЕК назвали способ заместить поставки газа по трубопроводу «Северный поток»

ЕК заявила, что снижение градуса отопления заместит поставки газа по «Северному потоку»

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Снижение градуса отопления жилья в Европе заместит поставки газа по «Северному потоку». Такой способ экономии в интервью испанской газете elDiario назвала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«Энергоэффективность и энергосбережение играют важную роль. Если мы снизим температуру [в батареях] отопления на два градуса в среднем в Европе или [температурный режим] кондиционера, Европа заместила бы все поставки "Северного потока". Мы уже сократили российские поставки [газа] в первом квартале этого года на 30 процентов». — сказала она.

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Анжелика Бережная
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