В ЕК назвали способ заместить поставки газа по трубопроводу «Северный поток»

ЕК заявила, что снижение градуса отопления заместит поставки газа по «Северному потоку»

Снижение градуса отопления жилья в Европе заместит поставки газа по «Северному потоку». Такой способ экономии в интервью испанской газете elDiario назвала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«Энергоэффективность и энергосбережение играют важную роль. Если мы снизим температуру [в батареях] отопления на два градуса в среднем в Европе или [температурный режим] кондиционера, Европа заместила бы все поставки "Северного потока". Мы уже сократили российские поставки [газа] в первом квартале этого года на 30 процентов». — сказала она.