Трехметровый аллигатор убил 18-килограммового пса на глазах у хозяина

Fox News: в США огромный аллигатор выпрыгнул из воды и убил собаку

Трехметровый аллигатор выпрыгнул из воды и убил собаку на глазах ее хозяина на туристической тропе вблизи города Таллахасси, штат Флорида, США. Об этом сообщает Fox News.

Джошуа Уэллс регулярно ходил прогуляться после обеда и брал с собой собаку, черного лабрадора-ретривера по кличке Тоби. Мужчина в очередной раз играл с питомцем в парке 9 июня, когда на них напал огромный аллигатор.

Рептилия выскочила из близлежащего водного канала, схватила 18-килограммового пса за голову и мгновенно утащила в воду. Все произошло так быстро, что лабрадор даже не успел отреагировать. «Вода как будто взорвалась. Он даже гавкнуть не успел, и не увидел, что произошло», — сказал Уэллс.

Хозяин попытался спасти собаку и схватить аллигатора, но быстро отказался от этой идеи, когда увидел размеры рептилии.

Представители службы охраны дикой природы прибыли на место происшествия и смогли выследить аллигатора. Позже поблизости нашли останки собаки.

В момент произошедшего собака не была на поводке. Агентство по защите дикой природы призывает всех, кто путешествует вблизи водоемов, держать животных на поводках.

Ранее сообщалось, что аллигатор в американском городе Джексонвилл, штат Флорида, растерзал собаку, которая выбежала из дома и направилась к водоему. Позже рептилию изловили и забрали специалисты по поимке аллигаторов.