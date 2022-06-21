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Американский генерал увидел задержки поставок оружия на Украину

Американский генерал Кин заподозрил, что поставки оружия на Украину не поступают вовремя

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press

Бывший заместитель начальника штаба армии США генерал Джек Кин увидел задержки поставок оружия на Украину. Об этом он сказал в эфире телеканала Fox News.

«Есть подозрения, что необходимое Киеву оружие просто не поступает вовремя», — заявил он. По его мнению, такая ситуация дает России военное превосходство. Телеканал отмечает, что американское оружие может доходить до украинских военных несколько месяцев. Но даже после этого требуются недели «на передачу и обучение».

Американский генерал отметил, что для разрешения конфликта США следует отдать предпочтение мирным переговорам. Но в то же время Вашингтон заинтересован «в обоих сценариях развития событий».

В конце мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил поставки американского оружия Киеву по телефону с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Кулеба заявил, что поблагодарил Блинкена за «нерушимую поддержку».

ГОРОД ЗДОРОВЬЯ
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Марина Совина
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