Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Кулеба обсудил с Блинкеном поставки Украине оружия

Глава МИД Украины Кулеба обсудил с госсекретарем Блинкеном поставки американского оружия

Фото: Kay Nietfeld / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил по телефону с государственным секретарем США Энтони Блинкеном поставки американского оружия Киеву, передает ТАСС.

Кулеба заявил, что поблагодарил Блинкена за «нерушимую поддержку». «Все больше оружия, в том числе тяжелого, направляется на Украину. Также обсудили способы разблокирования украинского экспорта и обеспечения глобальной продовольственной безопасности», — добавил глава МИД.

Ранее Кулеба призвал иностранных партнеров отказаться от стратегической неопределенности относительно вступления Украины в Евросоюз. По его словам, Киеву не нужны «заменители статуса кандидата в ЕС, которые демонстрируют второсортное отношение к Украине и задевают чувства украинцев».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Стали известны подробности штурма Красного Лимана
«Роскосмос» обозначил интересующие его космические заводы Украины
Вооруженный охранник взял в плен трех девушек в Екатеринбурге
WhatsApp перестанет работать у тысяч пользователей
Тамада полюбила жениха с проведенной ей свадьбы и через год вышла за него замуж
Президент Чехии не разрешил 11 гражданам вступить в ряды ВСУ
В новом шоу Balenciaga увидели старую одежду Adidas по завышенным в 35 раз ценам
В Греции заявили о сокрытии правительством отправки тяжелого вооружения Украине
Испания сняла все ограничения на выдачу виз россиянам
«Одноклассники» обновили популярный сервис
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.