Киев призвал Европу отказаться от стратегической неопределенности

Глава МИД Кулеба сказал, что Украине не нужны заменители статуса кандидата в ЕС

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал иностранных партнеров отказаться от стратегической неопределенности относительно вступления республики в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщает РИА Новости.

«Стратегическая неопределенность по поводу европейской перспективы Украины, практикуемая некоторыми столицами стран ЕС в последние годы, потерпела неудачу и должна прекратиться», — сказал Кулеба.

Он добавил, что Киеву не нужны «заменители статуса кандидата в ЕС, которые демонстрируют второсортное отношение к Украине и задевают чувства украинцев».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что процесс вступления Украины в Евросоюз может занять несколько десятилетий. Он предложил обсудить идею создания нового европейского политического сообщества, в которое могла бы вступить Украина.